Alga tossica a Vergine Maria, allerta ma il mare resta balneabile

L’assessorato Igiene e Sanità “informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività di monitoraggio condotte dalle Autorità competenti, in data 6 agosto 2026 presso il tratto costiero della località Vergine Maria è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis cf. ovata rientrante nella fase di allerta, secondo i parametri previsti dalle “Linee guida per la gestione delle fioriture di Ostreopsis ovata negli ambienti marino-costieri”.
La presenza di elevate concentrazioni dell’alga può determinare, in particolari condizioni meteomarine, la dispersione nell’aria di aerosol contenente tossine o frammenti cellulari, con possibili effetti sulla salute, soprattutto nei soggetti più sensibili. I sintomi più frequentemente segnalati comprendono irritazione delle vie respiratorie, irritazione oculare, febbre, tosse, mal di gola, cefalea e malessere generale, che nella maggior parte dei casi risultano transitori.
Si precisa che allo stato attuale non risulta adottato alcun provvedimento di divieto di balneazione, in quanto il riscontro della presenza di Ostreopsis cf. ovata non determina automaticamente l’inibizione della balneazione ai sensi della normativa vigente in materia di qualità delle acque di balneazione, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e al decreto del Ministero della
Salute 30 marzo 2010.
Tuttavia, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, si raccomanda di evitare la permanenza prolungata nell’area interessata, in particolare durante le ore più calde o in presenza di vento e mare mosso, condizioni che possono favorire la diffusione dell’aerosol marino contenente le tossine prodotte dall’alga. Si raccomanda inoltre particolare cautela nei confronti di bambini, anziani, soggetti affetti da patologie respiratorie, allergiche o immunodepressi.
L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione in costante raccordo con le Autorità sanitarie e ambientali competenti e provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza in merito a eventuali aggiornamenti o ulteriori misure che si rendessero necessarie”
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