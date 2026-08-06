Cronaca

Blitz della Finanza a Palermo, sequestrati centinaia di scooter elettrici venduti come bici

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

A Palermo la Guardia di Finanza ha messo nel mirino il commercio irregolare di ciclomotori elettrici camuffati da biciclette a pedalata assistita, sequestrando oltre 300 mezzi esposti nei punti vendita di 19 commercianti, ora colpiti da sanzioni amministrative.

L’operazione arriva dopo un precedente colpo messo a segno dai finanzieri nei confronti di un imprenditore che, dal 2023 fino a oggi, aveva importato più di 6.885 di questi veicoli privi della documentazione richiesta dalla normativa. Il meccanismo denunciato dagli investigatori consiste nel vendere scooter elettrici a tutti gli effetti facendoli passare per semplici e-bike, eludendo così gli obblighi previsti per i ciclomotori: targa, assicurazione e casco.

La notizia del blitz ha già prodotto un primo effetto sul mercato: sui social network diversi commercianti hanno modificato le proprie inserzioni, smettendo di pubblicizzare i mezzi come biciclette e riproponendoli apertamente come scooter, nel tentativo di adeguarsi (almeno nella forma) ai controlli in corso.

L’attività della Guardia di Finanza non si ferma qui. È infatti prevista una terza fase dell’operazione, questa volta indirizzata a chi ha già acquistato uno di questi ciclomotori spacciati per e-bike e continua a circolare. Chi utilizza questi mezzi senza targa, assicurazione e casco rischia il sequestro immediato del veicolo, oltre alle relative sanzioni.

Consigliati per te

  1. Bici elettriche finte dalla Cina, sequestrati quasi 7mila scooter: indagato un palermitano
  2. Palermo, allarme finti scooter elettrici: «Fuori controllo, servono sequestri immediati»
  3. Funerali di Sofia Barillà a Palermo: centinaia alla chiesa della Kalsa
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni
Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni
Cronaca In primo piano
Eruzione Etna in corso, sospesi voli in arrivo all’aeroporto di Catania
Cronaca
Palermo, incidente mortale questa notte alla Favorita
Cronaca
Grave incidente sul lavoro, precipita da scala dell’autobotte, operaio in gravi condizioni
Cronaca
“Enjoy’s Jazz… e non solo”: dall’11 al 14 agosto Gangi appuntamento con la grande musica dal vivo
Comunicati stampa