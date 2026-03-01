Palazzo in fiamme in via Generale Ameglio: anziana intossicata trasportata in ospedale

PALERMO – Poteva trasformarsi in tragedia la mattinata in via Generale Giovanni Ameglio. Intorno alle 10:50, il fumo denso sprigionatosi da un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina ha fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona.

I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente con diverse squadre, sono riusciti a penetrare nell’abitazione dove si trovava una donna di 88 anni. L’anziana, rimasta intrappolata mentre le fiamme avvolgevano la cucina, è stata portata in salvo dai soccorritori prima che l’incendio si propagasse al resto dell’edificio.

Una volta fuori dal palazzo, la donna è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale per accertamenti legati a una sospetta intossicazione da fumo. Le fiamme, partite con ogni probabilità dal piano cottura, sono state domate in breve tempo, limitando i danni al locale cucina. Restano ancora da accertare le cause esatte che hanno innescato il rogo: sul posto sono in corso i rilievi tecnici per stabilire se si sia trattato di una distrazione o di un malfunzionamento degli impianti.