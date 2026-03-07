Palermo, incendio all’ottavo piano di un palazzo in via Caduti dell’8 Luglio 1960

Palermo – Dalle ore 19.50 circa, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo in via Caduti dell’8 Luglio 1960 per un incendio scoppiato in un appartamento situato all’ottavo piano di un edificio di nove piani. Il rogo è stato domato e ha coinvolto principalmente il balcone dell’unità abitativa e in parte gli ambienti interni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause sono ancora in fase di accertamento.