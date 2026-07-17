Notte di paura a Resuttano: allevatore colto da malore salvato grazie a elicottero e visori notturni

Tratto in salvo un allevatore colto da grave malore in ambiente impervio, nel territorio di Resuttano (CL). Determinante l’uso della tecnologia SMS Locator e dei visori notturni.

Nella prima serata di giovedì, un allevatore è stato colto da un grave malore mentre si trovava in una zona impervia nel territorio di Resuttano. Impossibilitato a indicare la propria posizione, l’uomo ha lanciato l’allarme mediante il Numero Unico Emergenza (NUE) alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha immediatamente attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

In pochi minuti, due squadre di Tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Palermo si sono dirette verso l’area stimata. Per individuare il punto esatto in cui si trovava l’allevatore, la Centrale Operativa del CNSAS ha impiegato l’SMS Locator, un sistema avanzato che permette di geolocalizzare il dispositivo mobile di un disperso tramite l’invio di un semplice messaggio di testo.

Considerata l’inaccessibilità del terreno e la necessità di un intervento rapido, il Soccorso Alpino ha richiesto il supporto aereo al Comando Operazioni Aerospaziali (COA). Un elicottero dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare di Trapani è decollato tempestivamente, imbarcando due Tecnici di Elisoccorso del CNSAS presso la piazzola 118 di Boccadifalco.

Il paziente è stato raggiunto via terra dal personale sanitario del 118 e dai Tecnici del Soccorso Alpino. A causa di diverse patologie pregresse, le sue condizioni cliniche stavano rapidamente peggiorando.

Operando in completo assetto notturno grazie all’impiego dei visori NVG (Night Vision Goggles), l’equipaggio dell’Aeronautica Militare è riuscito con grande perizia ad atterrare in un’area adiacente all’infortunato. Dopo essere stato stabilizzato e posizionato in barella, l’uomo è stato imbarcato e trasportato in volo verso l’Ospedale Civico di Palermo. Poco prima delle 22:00, il paziente è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure salvavita del caso.

La perfetta riuscita della missione ha evidenziato la fondamentale sinergia tra le competenti forze in campo. Un sentito ringraziamento per l’ottimale collaborazione va alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, al personale dell’ambulanza 118 della postazione di Bompietro unitamente al personale sanitario della postazione 11 di Petralia Sottana. Ed ancora alla Centrale SMS Locator del Soccorso Alpino.

Un doveroso grazie al Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) e al desk del Rescue Coordination Centre (RCC), dell’Aeronautica Militare, sotto il cui comando e controllo è stata coordinata l’intera missione di volo.