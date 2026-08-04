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Palermo, tir travolge una moto: morto un uomo di 40 anni

di Redazione Web
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Un motociclista di 40 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 10, in un violento incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via dei Cantieri e piazza Caponnetto, l’ex piazza Giachery, a Palermo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale, impegnati sia nella gestione del traffico che nei rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, un tir che stava transitando in piazza Caponnetto avrebbe svoltato a destra verso via dei Cantieri, sfruttando la corsia di svolta continua, finendo per investire l’uomo che si trovava in sella alla moto.

L’impatto è stato di una violenza tale da provocare il decesso immediato della vittima, la cui identità non è stata ancora ufficializzata. I gravi traumi riportati non hanno lasciato scampo al motociclista.

Il tratto stradale coinvolto è stato chiuso temporaneamente al traffico veicolare, causando inevitabili disagi alla circolazione nella zona. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione le responsabilità dell’accaduto.

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