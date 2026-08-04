Palermo, tir travolge una moto: morto un uomo di 40 anni

Un motociclista di 40 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 10, in un violento incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via dei Cantieri e piazza Caponnetto, l’ex piazza Giachery, a Palermo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale, impegnati sia nella gestione del traffico che nei rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, un tir che stava transitando in piazza Caponnetto avrebbe svoltato a destra verso via dei Cantieri, sfruttando la corsia di svolta continua, finendo per investire l’uomo che si trovava in sella alla moto.

L’impatto è stato di una violenza tale da provocare il decesso immediato della vittima, la cui identità non è stata ancora ufficializzata. I gravi traumi riportati non hanno lasciato scampo al motociclista.

Il tratto stradale coinvolto è stato chiuso temporaneamente al traffico veicolare, causando inevitabili disagi alla circolazione nella zona. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione le responsabilità dell’accaduto.