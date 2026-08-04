Cronaca

Incidente mortale moto-camion a Palermo, muore uomo

di Redazione Web
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Un nuovo dramma insanguina le strade del capoluogo siciliano. Un motociclista è deceduto in seguito a un violentissimo impatto con un mezzo pesante avvenuto in uno degli snodi nevralgici del traffico cittadino, esattamente all’altezza dell’intersezione tra via Montepellegrino e via dei Cantieri.

L’impatto non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote, trasformando un tragitto metropolitano in una tragedia.

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