Cronaca

Sangue all’alba a Palermo: rissa con cocci di bottiglia a Palermo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Alba di inaudita violenza nel cuore del capoluogo siciliano. Nelle prime ore della mattinata, piazza Don Sturzo è stata teatro di una furibonda colluttazione tra due cittadini extracomunitari, degenerata rapidamente in un sanguinoso scontro armato. A farne le spese è stato uno dei contendenti, trasportato d’urgenza in ospedale con gravi lesioni al viso.

Il diverbio, scoppiato all’alba per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, ha impiegato pochissimi istanti per trasformarsi in una vera e propria aggressione brutale. Abbandonate le parole, i due uomini hanno deciso di armarsi raccogliendo delle bottiglie di vetro: dopo averle mandate in frantumi, hanno utilizzato i cocci affilati come lame improvvisate per scagliarsi l’uno contro l’altro.

Durante il corpo a corpo, uno dei due stranieri ha avuto la peggio, venendo colpito ripetutamente e subendo profondi sfregi da taglio direttamente sul viso.

La gravità della situazione ha richiesto l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi. Le ambulanze del 118, giunte in fretta sul luogo dell’accaduto, hanno permesso al personale sanitario di stabilizzare il ferito prima della corsa in codice rosso verso l’area d’emergenza dell’ospedale Villa Sofia. Attualmente, l’uomo si trova sotto stretto monitoraggio da parte dell’équipe medica, impegnata a valutare il quadro clinico e l’effettiva profondità dei tagli riportati.

Nel frattempo, la zona è stata presidiata dai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno assunto il controllo delle indagini per delineare i contorni della vicenda: l’obiettivo è ora ricostruire ogni singolo istante di questa escalation di brutalità e fare luce sul movente che ha spinto i due a un passo dalla tragedia.

Consigliati per te

  1. Palermo, rissa finisce nel sangue: 20enne accoltellato al fianco
  2. Inferno in famiglia nel Palermitano: picchia moglie e spacca bottiglia in testa al figlio che la difende
  3. Rissa tra parenti finisce nel sangue, un morto a Sferracavallo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, la Uiltucs: sciopero a oltranza nel negozio di Risparmio Casa, condizioni insostenibili e malesseri tra i dipendenti
Comunicati stampa
Tragedia a Carini, bambino di 8 anni cade dal balcone: è in codice rosso
Cronaca Palermo
Monreale, torna la Festa del Sacro Cuore di Gesù: Ivana Spagna e Noemi in concerto. Il programma dal 12 al 18 agosto: cabaret, musica, appuntamenti religiosi ed intrattenimento
Comunicati stampa
Palermo, tir travolge una moto: morto un uomo di 40 anni
Cronaca Palermo
Appicca incendio, uomo colto in flagranza dai Carabinieri e denunciato
Cronaca Trapani