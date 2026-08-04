Sangue all’alba a Palermo: rissa con cocci di bottiglia a Palermo

Alba di inaudita violenza nel cuore del capoluogo siciliano. Nelle prime ore della mattinata, piazza Don Sturzo è stata teatro di una furibonda colluttazione tra due cittadini extracomunitari, degenerata rapidamente in un sanguinoso scontro armato. A farne le spese è stato uno dei contendenti, trasportato d’urgenza in ospedale con gravi lesioni al viso.

Il diverbio, scoppiato all’alba per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, ha impiegato pochissimi istanti per trasformarsi in una vera e propria aggressione brutale. Abbandonate le parole, i due uomini hanno deciso di armarsi raccogliendo delle bottiglie di vetro: dopo averle mandate in frantumi, hanno utilizzato i cocci affilati come lame improvvisate per scagliarsi l’uno contro l’altro.

Durante il corpo a corpo, uno dei due stranieri ha avuto la peggio, venendo colpito ripetutamente e subendo profondi sfregi da taglio direttamente sul viso.

La gravità della situazione ha richiesto l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi. Le ambulanze del 118, giunte in fretta sul luogo dell’accaduto, hanno permesso al personale sanitario di stabilizzare il ferito prima della corsa in codice rosso verso l’area d’emergenza dell’ospedale Villa Sofia. Attualmente, l’uomo si trova sotto stretto monitoraggio da parte dell’équipe medica, impegnata a valutare il quadro clinico e l’effettiva profondità dei tagli riportati.

Nel frattempo, la zona è stata presidiata dai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno assunto il controllo delle indagini per delineare i contorni della vicenda: l’obiettivo è ora ricostruire ogni singolo istante di questa escalation di brutalità e fare luce sul movente che ha spinto i due a un passo dalla tragedia.