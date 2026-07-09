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Rissa tra parenti finisce nel sangue, un morto a Sferracavallo

di Redazione Web
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Una discussione familiare si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio a Sferracavallo. Un uomo ha perso la vita al termine di una colluttazione con un proprio parente, secondo quanto emerge dalle prime informazioni ancora frammentarie.

L’episodio si è verificato intorno alle 14 in una traversa di via Sferracavallo. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le cause che hanno portato allo scontro fatale tra i due uomini.

Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili a fare luce sulla vicenda. Non sono ancora stati resi noti né il nome della vittima né quello del parente coinvolto nella lite. Il quadro potrebbe delinearsi con maggiore chiarezza nelle prossime ore, man mano che procederanno gli accertamenti.

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