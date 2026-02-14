Inferno in famiglia nel Palermitano: picchia moglie e spacca bottiglia in testa al figlio che la difende

Un uomo di 50 anni è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Baucina, l’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi al volto. Quando uno dei figli minorenni è intervenuto per difendere la madre, il padre lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro.

La vittima dell’aggressione, insieme alla madre, è stata soccorsa dal personale del 118. Per il ragazzo i medici hanno stabilito una prognosi di 20 giorni.

Dopo l’arresto operato dai militari dell’Arma, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo del cinquantenne. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del braccialetto elettronico.