Cronaca

Inferno in famiglia nel Palermitano: picchia moglie e spacca bottiglia in testa al figlio che la difende

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 50 anni è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Baucina, l’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi al volto. Quando uno dei figli minorenni è intervenuto per difendere la madre, il padre lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro.

La vittima dell’aggressione, insieme alla madre, è stata soccorsa dal personale del 118. Per il ragazzo i medici hanno stabilito una prognosi di 20 giorni.

Dopo l’arresto operato dai militari dell’Arma, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo del cinquantenne. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del braccialetto elettronico.

News suggerite per te:

  1. Video padre che picchia il figlio con cucchiaio, giudice lo scarcera: “Indizi insufficienti”
  2. Picchia il figlio con un cucchiaio di legno: il video su TikTok lo incastra: padre denunciato
  3. Palermo, picchia e violenta la moglie poi si addormenta: arrestato dalla polizia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Dal furto alla rinascita: nuovo pulmino per i ragazzi di Lab360, Palermo si stringe in un abbraccio
Cronaca
Tragedia al CUS, muore a 50 anni Simona Ventura: “Il tuo sorriso resterà per sempre”
Cronaca
Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e Liceo Scientifico Cannizzaro insieme per la Campagna Nazionale Cardiologie Aperte 2026
Salute e Sanità
Donna accoltellata, arrestato l’aggressore di via Libertà: “Non mi ha guardato”
Cronaca
Poliziotti municipali pestati per una multa: accerchiati da 5 persone
Cronaca