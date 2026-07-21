70enne in escursione a Monte Cofano colto da grave malore per il caldo, recuperato in elicottero

Intervento congiunto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Sicilia e dell’82° Centro SAR di Trapani dell’Aeronautica Militare, oggi, per soccorrere un escursionista di 70 anni colto da un grave malore mentre si trovava sul sentiero che conduce alla vetta di Monte Cofano.

L’uomo è stato colpito da un colpo di calore che gli ha impedito di proseguire autonomamente lungo il sentiero. Considerata la notevole distanza dagli accessi carrabili della riserva, le sue condizioni cliniche e le alte temperature ambientali, la Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Valutato lo scenario operativo e la necessità di ridurre al minimo i tempi di intervento, il CNSAS Sicilia ha richiesto il supporto di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’elicottero ha imbarcato a Castellammare del Golfo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS Sicilia, trasferendolo rapidamente sul luogo dell’intervento.

Raggiunto il luogo dell’intervento, il Tecnico di Elisoccorso e l’Aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare hanno prestato la prima assistenza al paziente, che è stato successivamente recuperato a bordo dell’elicottero mediante verricello. L’equipaggio ha quindi trasferito immediatamente l’escursionista presso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, per gli accertamenti e le cure del caso.

Nei giorni scorsi il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è già intervenuto in diverse occasioni per soccorrere escursionisti in difficoltà a causa delle elevate temperature registrate in Sicilia. Il caldo intenso, soprattutto nelle ore centrali della giornata, può determinare rapidamente condizioni di grave affaticamento, disidratazione e colpi di calore, con conseguenze particolarmente pericolose durante le attività escursionistiche.

Il CNSAS Sicilia raccomanda pertanto di pianificare con attenzione le proprie escursioni, evitando le ore più calde della giornata, portando con sé adeguate scorte d’acqua e valutando sempre le proprie condizioni fisiche prima di intraprendere itinerari in ambiente naturale.

L’intervento conferma ancora una volta l’efficacia della consolidata collaborazione tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l’Aeronautica Militare, una sinergia che consente di garantire interventi di soccorso rapidi e altamente qualificati anche nelle aree naturali più impervie della Sicilia, dove l’impiego dell’elicottero rappresenta spesso la soluzione più efficace per assicurare un tempestivo trasporto sanitario e aumentare le possibilità di una rapida assistenza ai pazienti.