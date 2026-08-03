Cronaca

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, identificata la vittima

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È stata identificata la donna morta ieri nel tragico scontro tra due auto lungo la strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri. Si tratta di Serafina Crocifissa Ocello, 83 anni. Nello schianto sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un bambino.

Tra le persone coinvolte nell’incidente figurerebbe anche il marito della vittima, attualmente ricoverato in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono al momento note nel dettaglio.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ai militari dell’Arma è affidato il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e di accertarne le cause.

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