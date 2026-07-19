Cronaca

Misilmeri, incidente sulla Palermo-Agrigento a Coda di Volpe: un ferito

di Redazione Web
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Un nuovo incidente stradale ha interessato questa mattina lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all’altezza della località Coda di Volpe, nel territorio di Misilmeri. Il sinistro si è verificato nelle prime ore della domenica, provocando il ferimento di una persona.

I soccorsi

Sul luogo dello scontro è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Non sono ancora note le condizioni cliniche della vittima né la dinamica esatta che ha portato allo scontro.

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