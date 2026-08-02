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Rissa finisce in tragedia, 17enne accoltellato 10 volte: è gravissimo

di Redazione Web
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Botti di Capodanno, arriva il "bollettino di guerra", incendi e feriti

Dieci coltellate, una rissa tra ragazzi e un 17enne che ora lotta per la vita in ospedale. È il bilancio di un accoltellamento avvenuto la notte scorsa a San Leone, quartiere balneare di Agrigento, che ha tutti i contorni di un tentato omicidio.

L’aggressione è scattata poco dopo le quattro del mattino in piazzale Giglia. Il ragazzo, minorenne, sarebbe stato colpito da almeno dieci fendenti nel corso di quella che, secondo le prime informazioni, era una rissa tra giovani.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Alfa3, che hanno trasportato d’urgenza il 17enne al Pronto soccorso. Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni restano gravi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Agrigento, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta della lite e individuare chi, tra i partecipanti alla rissa, ha estratto e usato il coltello.

Determinante potrebbe rivelarsi il contributo delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di San Leone: i militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini e raccogliendo le testimonianze di chi si trovava sul posto al momento dell’aggressione.

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