Terremoto in Sicilia, due scosse in mezz’ora vicino Palermo

Due scosse di terremoto in appena mezz’ora al largo della costa siciliana centro-settentrionale, nel territorio di Palermo. Nessun danno segnalato, ma la terra torna a tremare nell’Isola.
La prima scossa è stata registrata alle 9.41, di magnitudo 2.3, a una profondità di 5 km. È seguita, alle 10.10, una seconda scossa di magnitudo 2.1, localizzata a 7 km di profondità.
Gli epicentri sono stati individuati a 58 km a est di Bagheria, a 64 km a nord di Caltanissetta, a 71 km a est di Palermo e a 98 km a nord-est di Agrigento.
Si tratta di scosse di lieve intensità, che difficilmente sono state percepite dalla popolazione. Restano comunque sotto osservazione gli sviluppi dell’attività sismica nell’area.
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