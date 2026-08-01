Cronaca

Follia a Palermo, non gradiscono il conto e distruggono il pub in una maxi rissa

di Redazione Web
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Un banale litigio sul prezzo delle consumazioni si è trasformato in una violenta aggressione di gruppo nella notte palermitana. È successo verso l’una e mezza in via Calderai, nel centro storico della città, davanti al pub Primus, dove circa quindici persone hanno preso parte a una furibonda rissa, causando gravi danni al locale e momenti di terrore tra i presenti.

Tutto sarebbe partito da un contrasto di poco conto legato al costo delle bevande. Quello che era iniziato come un semplice botta e risposta tra alcuni avventori si è però rapidamente inasprito, sfociando in una zuffa vera e propria fatta di spintoni, schiaffi e colpi sferrati a mani nude.

Il gruppo, in preda alla rabbia, ha poi indirizzato la propria violenza contro la struttura del pub, mandando in frantumi le vetrate del locale. Il fragore e la scena hanno gettato nel panico i clienti presenti in quel momento. Chi ha tentato di mettersi in mezzo per riportare la calma è stato invece accerchiato e colpito a sua volta dal gruppo di facinorosi.

Di fronte all’escalation, qualcuno ha contattato il numero unico per le emergenze. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri si sono precipitate sul posto, ma al loro arrivo gli autori della violenza avevano già abbandonato la zona, dileguandosi tra le stradine del centro storico.

Gli inquirenti hanno ora aperto un fascicolo per ricostruire con precisione l’accaduto e dare un nome ai responsabili. Un elemento chiave dell’indagine sono le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella via e all’interno del locale, che gli agenti stanno analizzando nella speranza di riconoscere i volti dei partecipanti alla rissa.

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