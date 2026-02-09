Cronaca

La gita sulla neve finisce in rissa, pestaggio in autostrada: 20enne in ospedale

Quella che doveva essere una domenica di svago sulla neve si è trasformata in un incubo per un ventenne di Caltanissetta, finito in ospedale dopo un violento pestaggio avvenuto lungo l’autostrada A19. Il giovane si è presentato ieri sera al pronto soccorso del presidio nisseno con diverse ferite, fortunatamente non gravi, raccontando ai medici e alle forze dell’ordine una serata di inaudita violenza.

Secondo la ricostruzione della vittima, tutto sarebbe iniziato a bordo di un autobus turistico durante il viaggio di ritorno verso Caltanissetta. Un banale diverbio tra i passeggeri sarebbe degenerato rapidamente mentre il mezzo percorreva la Palermo-Catania. La tensione è esplosa definitivamente durante una sosta tecnica presso l’area di servizio di Sacchitello, nel territorio di Enna.

Qui il giovane, nel tentativo di proteggere la fidanzata coinvolta nella discussione, sarebbe stato circondato e colpito da un gruppo di circa dieci persone. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, impegnati a identificare i responsabili del raid e a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti attraverso le testimonianze e le immagini di sorveglianza dell’autogrill.

