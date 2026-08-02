Economia

Scuola, in Sicilia assegnate 1979 cattedre a tempo indeterminato

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Sono 1979 le cattedre assegnate in Sicilia al termine della seconda fase delle immissioni in ruolo, chiusa venerdì scorso: la terza quota più alta del Sud dopo Campania e Puglia.

Per altrettanti docenti si tratta di un cambio di vita concreto: dal precariato al posto fisso, con la scelta distribuita tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Oltre la metà dei posti riguarda le tre città metropolitane di Palermo, Messina e Catania. Circa 200 cattedre sono destinate alla provincia di Agrigento, altrettante a quella di Trapani.

Da quando l’elenco sarà pubblicato, gli insegnanti avranno cinque giorni di tempo per confermare o rifiutare la sede assegnata.

A differenza di quanto accade in Lombardia e in altre regioni del Nord, dove ogni anno diversi incarichi rimangono scoperti, in Sicilia le graduatorie concorsuali sono più dense: trovare un sostituto tra i candidati non è complicato.

Il motivo, spiegano dalla Flc Cgil regionale, è che molti docenti siciliani con contratto a tempo determinato preferiscono restare precari nell’Isola piuttosto che accettare un posto fisso al Centro-Nord: a parità di stipendio, il costo della vita altrove è molto più alto.

La prima fase, dedicata all’accettazione e alla scelta della provincia tra le nove disponibili, si è conclusa tra lunedì e giovedì della settimana scorsa. È seguita subito la scelta delle scuole, secondo il meccanismo consueto: metà dei posti va alle graduatorie a esaurimento (GaE), non presenti in tutte le province, l’altra metà alle graduatorie di merito dei concorsi.

Capitolo separato per il sostegno: l’assegnazione delle cattedre agli aspiranti della prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza (Gps) si chiuderà il 13 agosto. Seguirà, entro il 21 agosto, la cosiddetta «mini call veloce», la fase interprovinciale riservata a chi ha presentato domanda tra il 14 e il 18 agosto: a questi docenti verranno assegnate sia la provincia sia la sede.

Resta invece in stand-by il fronte del personale Ata: la richiesta del ministero dell’Istruzione per definire il contingente da assumere è ancora all’esame del ministero dell’Economia. Solo dopo il via libera sarà pubblicato il decreto con il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione tra le province.

Consigliati per te

  1. Sicilia, 600 milioni per chi assume a tempo indeterminato: ecco come funzionano gli incentivi
  2. Pioggia di soldi per assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia, via ai bandi
  3. L’aeroporto di Palermo assume a tempo indeterminato, è uscito il concorso
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Terremoti in Sicilia, scosse nel Belice e nel Canale di Sicilia
Terremoto in Sicilia, due scosse in mezz’ora vicino Palermo
Cronaca
Botti di Capodanno, arriva il "bollettino di guerra", incendi e feriti
Rissa finisce in tragedia, 17enne accoltellato 10 volte: è gravissimo
Agrigento Cronaca In primo piano
Trovata morta da giorni in casa 56enne: terzo caso in 20 giorni
Cronaca
Picchia la figlia per anni, la registra un vicino: mamma arrestata a Catania
Cronaca
Follia a Palermo, non gradiscono il conto e distruggono il pub in una maxi rissa
Cronaca