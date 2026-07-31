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Tragedia nella notte: 17enne perde la vita sulla Statale 114

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una nuova tragedia si abbatte sul territorio giarrese, dove nella notte un 17enne di Mascali ha perso la vita in un incidente autonomo lungo la Statale 114, a Calatabiano, ad appena un giorno di distanza dalla morte di un 27enne sul ponte Macchia di Giarre.

Il sinistro si è consumato intorno alle 2, all’altezza della cartiera Sacca. Una Fiat Grande Punto, con tre giovani a bordo e diretta verso Giarre, ha improvvisamente sbandato andando a sbattere con violenza contro un muro in cemento. La forza dell’urto è stata tale da spezzare letteralmente in due la carrozzeria dell’auto, ridotta a un cumulo di rottami.

Nell’impatto il 17enne mascalese ha perso la vita sul colpo, mentre gli altri due giovani a bordo del veicolo sono rimasti feriti e sono stati trasferiti rispettivamente nei nosocomi di Taormina e Acireale. Sul luogo dello schianto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati per un tempo prolungato nelle complesse operazioni di estrazione dei ragazzi dalle lamiere del veicolo.

Il corpo del giovane è stato portato all’obitorio dell’ospedale “S. Isidoro” di Giarre. Sono ora i Carabinieri della Compagnia di Giarre a occuparsi degli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, in un territorio già scosso dal precedente incidente mortale avvenuto appena 24 ore prima.

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