Tragedia nella notte: 17enne perde la vita sulla Statale 114

Una nuova tragedia si abbatte sul territorio giarrese, dove nella notte un 17enne di Mascali ha perso la vita in un incidente autonomo lungo la Statale 114, a Calatabiano, ad appena un giorno di distanza dalla morte di un 27enne sul ponte Macchia di Giarre.

Il sinistro si è consumato intorno alle 2, all’altezza della cartiera Sacca. Una Fiat Grande Punto, con tre giovani a bordo e diretta verso Giarre, ha improvvisamente sbandato andando a sbattere con violenza contro un muro in cemento. La forza dell’urto è stata tale da spezzare letteralmente in due la carrozzeria dell’auto, ridotta a un cumulo di rottami.

Nell’impatto il 17enne mascalese ha perso la vita sul colpo, mentre gli altri due giovani a bordo del veicolo sono rimasti feriti e sono stati trasferiti rispettivamente nei nosocomi di Taormina e Acireale. Sul luogo dello schianto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati per un tempo prolungato nelle complesse operazioni di estrazione dei ragazzi dalle lamiere del veicolo.

Il corpo del giovane è stato portato all’obitorio dell’ospedale “S. Isidoro” di Giarre. Sono ora i Carabinieri della Compagnia di Giarre a occuparsi degli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, in un territorio già scosso dal precedente incidente mortale avvenuto appena 24 ore prima.