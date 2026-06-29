Inferno di fuoco ad Altavilla Milicia: fiamme minacciano la montagna a Grotta Mazzamuto

Un grosso incendio boschivo sta interessando in queste ore l’area montana di Grotta Mazzamuto, nel territorio comunale di Altavilla Milicia (in provincia di Palermo). Il rogo, alimentato dalle temperature eccezionali di queste ore, ha fatto scattare l’immediata mobilitazione dei soccorsi a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti.

La situazione sul fronte del fuoco appare complessa e in costante evoluzione. Diverse testimonianze dirette segnalano colonne di fumo visibili a chilometri di distanza e il progressivo arrivo dei contingenti di emergenza: si avvertono infatti i segnali acustici e visivi dei mezzi antincendio che stanno raggiungendo i punti nevralgici della montagna per tentare di arginare il fronte della fiamme prima che possano estendersi ulteriormente.

Il disastro ambientale si inserisce in un quadro climatico fortemente critico per l’intera isola. Proprio per la giornata odierna, la Protezione Civile regionale aveva diramato un avviso di preallerta focalizzato sull’elevato pericolo di incendi, causato dall’ondata di caldo anomalo che sta investendo il palermitano. Le temperature ben al di sopra delle medie stagionali stanno facilitando la propagazione dei roghi nella vegetazione secca.