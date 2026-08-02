Cronaca

Terrore sull’A18: donna estrae il marito disabile dalle fiamme dell’auto

di Redazione Web
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Un gesto di prontezza ha scongiurato la tragedia nella notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. All’interno della galleria di Capo Alì una vettura si è incendiata mentre era in transito, ma la donna al volante è riuscita a estrarre in tempo il marito, che ha difficoltà motorie, portandolo lontano dall’abitacolo pochi secondi prima che le fiamme avvolgessero l’intero veicolo.

L’episodio si è verificato in tarda serata all’interno del tunnel di Capo Alì. Con freddezza, la conducente si è accorta di quanto stava accadendo e ha agito rapidamente per far scendere il marito dall’auto, conducendolo in salvo appena in tempo: nel giro di pochi istanti il rogo ha avvolto completamente il mezzo.

Sul tratto autostradale sono intervenuti i pompieri, che hanno domato l’incendio, insieme al personale medico del 118. L’episodio non ha causato feriti: entrambi i coniugi sono rimasti illesi.

Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato chiuso al traffico lo svincolo di Messina Sud-Tremestieri in direzione Catania, dalle 23 alle 00.30. La chiusura ha provocato code e rallentamenti lungo l’arteria, rientrati dopo la riapertura del tratto.

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