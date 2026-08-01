Incidente sulla A19 ad Altavilla Milicia: due auto coinvolte nella notte

Notte di paura sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove nel tratto in direzione del capoluogo, all’altezza di Altavilla Milicia, due vetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti: al momento non si conoscono con precisione né la dinamica dei fatti né le condizioni di salute degli occupanti dei veicoli coinvolti.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati gli agenti di Polizia, una squadra dei Vigili del Fuoco e due mezzi del 118, impegnati rispettivamente nei rilievi, nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del tratto autostradale.

L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti al traffico lungo la carreggiata interessata. Agli automobilisti in transito si raccomanda massima prudenza e di attenersi scrupolosamente alla segnaletica stradale predisposta sul posto.