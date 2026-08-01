CronacaPalermo

Incidente sulla A19 ad Altavilla Milicia: due auto coinvolte nella notte

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Notte di paura sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove nel tratto in direzione del capoluogo, all’altezza di Altavilla Milicia, due vetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti: al momento non si conoscono con precisione né la dinamica dei fatti né le condizioni di salute degli occupanti dei veicoli coinvolti.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati gli agenti di Polizia, una squadra dei Vigili del Fuoco e due mezzi del 118, impegnati rispettivamente nei rilievi, nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del tratto autostradale.

L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti al traffico lungo la carreggiata interessata. Agli automobilisti in transito si raccomanda massima prudenza e di attenersi scrupolosamente alla segnaletica stradale predisposta sul posto.

Consigliati per te

  1. Omicidio stradale ad Altavilla Milicia, condanna a due anni per Gaspare Mineo
  2. Tragedia ad Altavilla Milicia: morto giovane dopo malore improvviso
  3. Inferno di fuoco ad Altavilla Milicia: fiamme minacciano la montagna a Grotta Mazzamuto
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Arsenale scoperto allo Zen 2: sequestrati 150 pezzi tra proiettili e bossoli
Cronaca
Incendio in un appartamento a Palermo: palazzina evacuata, una donna in ospedale
Cronaca
Dramma sulle strade, 2 morti. C’è anche un palermitano
Cronaca
Incidente sulla Palermo
Incidente sulla statale 113, strada chiusa
Cronaca
Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima, è una donna
Cronaca