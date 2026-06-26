Omicidio stradale ad Altavilla Milicia, condanna a due anni per Gaspare Mineo

Due anni di reclusione per omicidio stradale. È la condanna decisa dal giudice monocratico nei confronti di Gaspare Mineo, 25 anni, ritenuto responsabile dell’incidente che il [data] costò la vita ad Andreea Elena Romanasu, 16 anni, di Altavilla Milicia.

Mineo era al volante, sotto l’effetto dell’alcol, quando perse il controllo del veicolo, che andò a sbattere contro il guard rail compiendo un testacoda. Romanasu, che viaggiava al suo fianco, fu sbalzata fuori dall’abitacolo e morì sul colpo.

Il tribunale ha riconosciuto ai genitori della ragazza, costituiti parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe Virga, una provvisionale di 15mila euro a testa, immediatamente esecutiva. Dopo aver ascoltato le motivazioni della sentenza, il legale della famiglia ha annunciato che presenterà appello, ritenendo la pena troppo mite rispetto alla gravità dei fatti.

La condanna arriva dopo un iter processuale segnato da diversi passaggi. In una fase precedente, il giudice per le indagini preliminari aveva respinto una richiesta di patteggiamento a 4 anni, giudicandola non adeguata. Lo stesso Mineo aveva riconosciuto di aver assunto alcolici prima di guidare e risultava aver viaggiato a una velocità che superava di 40 chilometri il limite consentito. In sede di giudizio, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni.

La comunità scolastica non ha dimenticato la giovane vittima. L’istituto comprensivo Gagliano ha istituito in suo onore una borsa di studio, destinata agli studenti delle classi terze del corso a indirizzo musicale che frequentano pianoforte, chitarra, violino e flauto.