Incidente in moto sulla SS186: ferite al volto per un centauro

Un uomo in sella a una moto sarebbe finito a terra lungo la Strada Statale 186 di Monreale, a pochi metri dallo svincolo per Borgetto, dopo aver perso il controllo delle due ruote per cause ancora da chiarire. Il conducente ha riportato lesioni al viso ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Sulla dinamica esatta dello schianto resta il massimo riserbo: gli accertamenti sono in corso per stabilire cosa abbia determinato la caduta del centauro sull’asfalto.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo rimasto ferito al volto. La presenza del mezzo coinvolto e dei soccorritori lungo l’arteria ha generato alcune ripercussioni alla circolazione nel tratto interessato.