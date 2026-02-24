Palermo, Piazza Giulio Cesare cambia volto: via le baracche, al via la riqualificazione

Dopo la rimozione delle baracche effettuata nei giorni scorsi, questa mattina in piazza Giulio Cesare – a pochi metri dalla stazione centrale – sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area. Il primo step ha riguardato l’installazione di cestini gettacarte, panchine e fioriere da parte del personale della Rap.

All’avvio della riqualificazione dell’area erano presenti anche l’assessore all’Ambiente, Piero Alongi, il consigliere comunale Domenico Bonanno e il presidente della Prima circoscrizione, Giovanni Bronte. “Dopo la rimozione delle baracche – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – interveniamo concretamente per restituire dignità e decoro a un’area simbolica della città. È un primo passo di un percorso più ampio di riqualificazione che riguarda uno dei principali ingressi di Palermo”.

Il sindaco ha anche anticipato che “L’Amministrazione sta già valutando ulteriori interventi, in particolare sul muro perimetrale dell’area: Stiamo ragionando, infatti, su come continuare la riqualificazione anche attraverso la realizzazione di un murale. Naturalmente sarà necessario acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni culturali, ma l’obiettivo è trasformare definitivamente questo spazio in un luogo decoroso e attrattivo”.

Per l’assessore Piero Alongi, “Questo intervento rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici. Restituiamo ai cittadini e ai visitatori un’area che per troppo tempo è stata sinonimo di degrado, trasformandola in un luogo curato e accogliente. Continueremo a lavorare per garantire pulizia, manutenzione e rispetto degli spazi comuni