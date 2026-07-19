Corpo senza vita recuperato in mare davanti ai bagnanti, ha ferite da elica

Un uomo è stato trovato morto in mare nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque della zona Carrozzieri, in contrada Isola, a Siracusa. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra bagnanti e diportisti presenti nella zona.

L’allarme e l’intervento della Guardia Costiera

Una volta segnalata la presenza del corpo in acqua, sul posto è arrivata una motovedetta della Guardia Costiera, che ha provveduto al recupero della vittima e ha avviato le prime verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Le ferite sul corpo: l’ipotesi dell’elica

Dai primi rilievi sarebbero emerse sul corpo dell’uomo lesioni profonde, potenzialmente riconducibili all’impatto con l’elica di un natante. Gli inquirenti, però, non si sbilanciano: al momento nessuna pista viene esclusa e la reale causa del decesso resta ancora da accertare.

Indagini aperte, si attendono gli esami

Saranno gli approfondimenti condotti dalla Guardia Costiera, insieme agli accertamenti disposti dalla magistratura, a fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto e a stabilire se le ferite riscontrate siano effettivamente compatibili con la causa del decesso.

La scena si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti e diportisti che si trovavano nella zona in quel momento, molti dei quali hanno seguito con apprensione le fasi del recupero del corpo.

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