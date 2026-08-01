Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima, è una donna

I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell’edificio nel rione Pistunina di Messina.
Prosegue l’intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell’operazione.
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