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Palermo, furto in un panificio dello Zen: recuperata refurtiva e droga

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un furto notturno in un panificio di via Gino Zappa, al civico 94, si è trasformato in una duplice scoperta per gli agenti del Commissariato San Lorenzo, che oltre a recuperare l’intera refurtiva hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente occultato nelle vicinanze.

I malviventi si erano introdotti nell’attività commerciale portando via generi alimentari, bevande, insaccati e un’affettatrice professionale. Gli agenti del Commissariato, affiancati dai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno seguito le tracce lasciate dai responsabili del furto, individuando un cortile di via Leonardo Pisano dove è stata ritrovata l’intera merce sottratta, compresa l’affettatrice, custodita in parte all’interno di un carrello della spesa.

Durante le ricerche, gli investigatori hanno rinvenuto anche 48 dosi di marijuana e hashish, nascoste sul terrazzo di uno stabile adiacente al punto in cui è stata recuperata la refurtiva. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti e sarà ora sottoposto alle analisi tecnico-scientifiche previste dalla procedura.

Le indagini per identificare gli autori del furto sono ancora in corso. Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricostruire con precisione le fasi del trasporto della refurtiva e arrivare così ai responsabili.

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