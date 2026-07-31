Fuga in moto, droga in auto e allacci abusivi: la maxi operazione dei Carabinieri a Palermo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, del traffico di sostanze stupefacenti e della tutela della sicurezza stradale, i militari dell’Arma hanno eseguito una serie di interventi coordinati in diversi quartieri del capoluogo, portando all’arresto di due persone e al deferimento in stato di libertà di altre sei.

Il primo intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione Palermo Scalo, che hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne palermitano già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, a bordo di un motociclo, alla vista della pattuglia non si è fermato all’’alt intimato dai Carabinieri, dandosi a una precipitosa fuga nel traffico cittadino. I militari si sono posti immediatamente al suo inseguimento e, operando in condizioni di massima sicurezza per l’incolumità pubblica, sono riusciti a bloccarne la corsa. L’indagato è stato arrestato per fuga pericola e risponderà anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno invece arrestato un palermitano di 38 anni, anch’egli noto alle forze di polizia. Fermato a bordo della propria autovettura per un normale controllo, l’uomo è strato tradito dal nervosismo mostrato, ma anche dall’intenso odore di sostanza stupefacente che proveniva dall’abitacolo del mezzo. La successiva perquisizione veicolare ha confermato i sospetti dei militari; all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti 5 grammi di hashish, una dose di marijuana e una di cocaina, unitamente a un bilancino di precisione. Particolare rilievo assume il ritrovamento di diversi telefoni cellulari dotati di relative schede telefoniche e di una ricetrasmittente portatile. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli”.

Sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione Palermo Resuttana Colli, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato mirate verifiche in uno stabile condominiale di via Ingegneros. Con il contributo tecnico di personale specializzato della società ENEL, è stata accertata la presenza di diversi allacci abusivi diretti alla rete di distribuzione pubblica. L’operazione si è conclusa con la denuncia in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica a carico di quattro residenti della palazzina, due uomini di 31 e 44 anni e due donne di 30 e 37 anni.

Infine, nel corso del medesimo dispositivo di controllo, sempre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito a piede libero altri due individui per gravi violazioni al Codice della Strada.

Un 39enne, fermato a un posto di controllo e sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato positivo all’alcool test con un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti stabiliti e, per tale motivo, denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica; infine, un 26enne è stato denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio. Lo stesso è stato fermato alla guida di un’autovettura senza esser in possesso del, titolo autorizzativi alla conduzione di automezzi, perché mai conseguito.