Pistunina, trovato primo corpo tra le macerie della palazzina crollata

Arriva il primo drammatico riscontro dalle ricerche in corso da oltre quindici ore sull’area colpita dal cedimento strutturale dell’edificio di Pistunina: i vigili del fuoco hanno rinvenuto tra i detriti il corpo di una delle sei persone di cui si erano perse le tracce.

La vittima è l’imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle Sara e Rosa, il marito di quest’ultima Santino Magazzù, e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.

La notizia del ritrovamento di una persona senza vita è confermata dal sindaco di Messina, Federico Basile: «E’ arrivata la notizia del ritrovamento di una vittima aspettiamo ora che lo estraggono. E’ stata una notte lunga per noi e per tutta la città. Ringrazio tutto quelli che stanno dando una mano da ieri pomeriggio».

Nel frattempo non si fermano le attività di ricerca degli altri dispersi, condotte da squadre specializzate arrivate in supporto anche da altre zone della Sicilia, affiancate dalle unità cinofile impegnate nella localizzazione di eventuali altre vittime sotto le macerie.

A rendere ancora più difficile il lavoro dei soccorritori è una densa coltre di fumo, generata dall’incendio di alcune batterie collegate all’impianto fotovoltaico installato sul tetto della struttura crollata. Le fiamme e le esalazioni stanno costringendo le squadre a procedere con maggiore cautela, rallentando ulteriormente le operazioni di ricerca in un’area già di per sé complessa da raggiungere.