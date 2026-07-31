Scooter contro moto a Termini Imerese: tre persone in gravi condizioni

Aggiornamento, una donna è morta dopo l’incidente.

Paura a Termini Imerese questa notte, dove un violento scontro tra uno scooter e una moto di grossa cilindrata ha coinvolto tre persone nella zona del ponte San Leonardo. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di tre feriti, tutti in condizioni gravi.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i mezzi del 118, le forze dell’ordine e le squadre di soccorso, impegnate a gestire l’emergenza e a prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro stanno causando forti rallentamenti alla circolazione nell’area del ponte San Leonardo.