Palermo, spari contro panificio e macelleria allo Zen

Colpi di pistola contro due attività commerciali nel quartiere Zen di Palermo nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino il panificio-pizzeria Amanio’s e la macelleria Da Totouccio, entrambe in via Luigi Einaudi: le vetrate di entrambi i locali sono state danneggiate dagli spari, esplosi nelle prime ore di questa mattina, domenica 10 maggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Dagli accertamenti preliminari emergono dettagli significativi: sarebbero state usate due armi di calibro diverso, una più potente per colpire il panificio-pizzeria, una di calibro inferiore per la macelleria, come confermato dai diversi fori lasciati sui vetri. L’episodio ha creato forte allarme tra i residenti della zona.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un atto intimidatorio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti saranno decisive per risalire ai responsabili.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione a Palermo: solo ieri sera un uomo è stato ucciso a colpi di pistola al Cep, mentre da fine marzo si moltiplicano gli episodi di violenza armata in diversi quartieri della città.