Temporali in arrivo su Palermo e Trapani, rischio nubifragi localizzati

Cielo instabile e temporali in arrivo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, con il trapanese e il palermitano nel mirino delle perturbazioni: l’indice di affidabilità delle previsioni si attesta all’80%.

Il modello Lam ad alta risoluzione (1,5 km) indica le zone occidentali dell’isola come le più esposte al rischio piogge nelle prossime ore, con la possibilità di locali tempeste di vento e acqua.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà da parzialmente nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, ma sarà a partire dal pomeriggio che si concentreranno i maggiori addensamenti. È qui che potranno formarsi rovesci o veri e propri temporali, soprattutto lungo l’entroterra dei rilievi occidentali, senza escludere che qualche fenomeno raggiunga anche alcuni tratti costieri.

## Temporali localizzati, ma non solo nel Palermitano

I fenomeni attesi nel pomeriggio odierno dovrebbero restare molto localizzati e concentrarsi soprattutto sui settori interni più occidentali, tra i rilievi del Palermitano e del Trapanese. Non si escludono tuttavia nuclei temporaleschi anche tra l’Agrigentino e il Nisseno, con fenomeni che in alcuni casi potranno risultare di forte intensità.

Le deboli correnti orientali che caratterizzano la giornata potrebbero inoltre spingere qualche temporale più vicino alle coste, in particolare verso il Trapanese o il Golfo di Castellammare.

Sul fronte termico non si registrano variazioni di rilievo: le temperature restano nella media stagionale, ma il caldo si farà sentire soprattutto per l’afa, legata all’elevata umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. I venti soffieranno deboli o moderati, prevalentemente da est o nord-est, mentre i mari si manterranno poco mossi.

Le proiezioni per i prossimi giorni indicano un progressivo aumento delle temperature, anche se la Sicilia dovrebbe restare per qualche giorno ancora ai margini della nuova ondata di calore che interesserà il resto d’Italia.