Cronaca

Notte di dolore sulla statale: 23enne muore in un violento schianto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale lungo la Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Priolo Gargallo. Il giovane, che viaggiava da solo, non ce l’ha fatta dopo essere uscito di strada con la propria auto.

La tragedia si è consumata poco prima delle 2, nella carreggiata in direzione Catania. Dai primi rilievi effettuati sul posto, l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente senza il coinvolgimento di altri veicoli: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

Della vittima, nato nel 2003, sono state diffuse per il momento solo le iniziali, A.S. Il ragazzo era solo alla guida al momento dello schianto.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme al personale sanitario del 118, intervenuto per prestare soccorso.

Restano da chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo: sull’episodio la Polizia Stradale sta conducendo accertamenti approfonditi.

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