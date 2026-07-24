Cronaca

Dramma in campagna, trovato morto 47enne disabile: era scomparso

di Redazione Web
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Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Santi Calcagno, 47 anni, disabile psichico noto in paese come “Sandrino”: il suo corpo è stato rinvenuto senza vita intorno alle 18.30 in una zona impervia di campagna, in Contrada Baccarato, nell’agro di Aidone.

Dell’uomo si erano perse le tracce da circa 24 ore. A dare l’allarme era stata l’avvocata Sabrina Calcagno, amministratrice di sostegno del 47enne, che aveva presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

Dalla denuncia era scattato un vasto dispositivo di ricerca che ha coinvolto, in stretto coordinamento, i Carabinieri della Compagnia locale, la Polizia di Stato, la Protezione Civile e diversi volontari del territorio. Nella giornata di ieri erano giunte diverse segnalazioni che collocavano l’uomo a piedi fuori dal centro abitato, nella zona di Leano, lungo la provinciale che conduce a Mirabella Imbaccari, sia in tarda mattinata sia nel primo pomeriggio.

Le squadre hanno battuto palmo a palmo le campagne e le aree periferiche del comune, avvalendosi anche di mezzi fuoristrada per raggiungere i tratti meno accessibili. È proprio in una di queste zone, Contrada Baccarato, che le ricerche si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del corpo.

Restano ora da chiarire le cause del decesso e la dinamica delle ultime ore di vita del 47enne. Le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria intervenuta sul posto stanno effettuando gli accertamenti di rito, senza escludere alcuna ipotesi.

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