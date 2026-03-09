Dramma in campagna: 70enne finisce tra le lame della motozappa

A Raffadali un pensionato di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto dalle lame della sua motozappa. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, all’interno di un appezzamento di terreno in una zona rurale del comune agrigentino.

L’anziano stava utilizzando il mezzo agricolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe rimasto incastrato tra le lame rotanti dell’attrezzo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime, disperate cure all’uomo, apparso subito in condizioni critiche a causa delle profonde lesioni riportate.

Dopo un primo trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, i medici hanno valutato la necessità di un intervento più specialistico. La gravità del quadro clinico ha spinto i sanitari ad allertare l’elisoccorso per il trasporto immediato del paziente verso il presidio ospedaliero del Civico di Palermo

Le ferite provocate dalle lame del mezzo meccanico interesserebbero diverse parti del corpo, rendendo il quadro clinico particolarmente complesso. Nel frattempo, i carabinieri della stazione locale hanno avviato i rilievi nel fondo agricolo per ricostruire con esattezza la dinamica di quella che appare come una tragica fatalità sul lavoro.