Terrore alla sala bingo di Palermo, commando armato portano via 30mila euro

Una sala bingo di via Villagrazia, a Palermo, è stata svaligiata da un commando di tre rapinatori a volto coperto, che sono riusciti a fuggire con un bottino stimato in circa 30mila euro. Il colpo è avvenuto mentre il locale era pieno di clienti intenti a giocare, in un episodio che ha seminato paura tra i presenti.

Uno dei banditi era armato con un fucile a pompa, brandito per costringere tutti i presenti a restare fermi e non opporre resistenza. Nella concitazione del momento, un cliente è stato colpito al braccio con il calcio dell’arma da uno dei componenti della banda, mentre gli altri due si dirigevano velocemente verso le casse del locale.

Nel giro di pochi minuti i tre hanno svuotato casseforti e cassetti, dandosi poi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul caso indaga ora la polizia, che ha raccolto le dichiarazioni di chi si trovava nella sala al momento della rapina e ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nel tentativo di risalire all’identità dei tre fuggitivi.