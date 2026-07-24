Teatro del Fuoco® XVIII edizione. Le “Voci della città” raccontano Palermo a Palazzo Branciforte

Palermo – Dopo diciotto anni di attività internazionale, il Teatro del Fuoco® International Firedancing Festival giunge alla sua XVIII edizione e presenta “Voci della città”, un nuovo percorso narrativo che mette al centro la memoria, le persone e l’identità contemporanea del territorio.

Nato per raccontare i significati simbolici del fuoco – energia, trasformazione, passione – il Teatro del Fuoco evolve oggi il proprio linguaggio artistico radicandolo nel vissuto dei cittadini, trasformando le storie individuali in esperienza scenica collettiva.

Il cuore del progetto trova un riferimento simbolico nel Monte dei Pegni Santa Rosalia di Palazzo Branciforte, sede della Fondazione Sicilia, luogo profondamente legato alla memoria della città e alla tradizione della Santa Patrona di Palermo, che diventa spazio ideale per una narrazione capace di intrecciare storia, identità e contemporaneità.

La diciottesima edizione del Festival attiva un processo partecipativo attraverso “Raccontami la tua storia”, un percorso di raccolta di testimonianze aperto alla cittadinanza, affiancato dal workshop di auto-etnografia condotto dal sociologo Prof. Charlie Barnao, che si svolgerà il prossimo venerdì 31 luglio alle ore 17.00 Sala Dughet – Palazzo Branciforte, dai laboratori teatrali per bambini e dai workshop di mimo e teatro fisico con artisti internazionali e con uno spettacolo conclusivo ispirato alle storie vissute nel Monte di Pietà di Santa Rosalia che sarà realizzato dagli artisti internazionali il 24 ottobre nel cortile di Palazzo Branciforte.

“Dopo diciotto anni, il Teatro del Fuoco continua a evolversi, entrando sempre più nel vissuto dei cittadini” – afferma Amelia Bucalo Triglia, direttrice del Teatro del Fuoco –. “Il fuoco è l’anima delle persone e i nostri artisti la raccolgono e la trasformano in racconto scenico, dando voce alla città.”

Le storie raccolte diventano materia drammaturgica per una produzione originale che integra teatro, mimo, musica e narrazione, restituendo in forma artistica il patrimonio immateriale della comunità.

Il percorso si sviluppa tra il bene confiscato gestito dall’Associazione Elementi APS, luogo di attività settimanali e coinvolgimento sociale, e Palazzo Branciforte, che assume un ruolo centrale come spazio di promozione culturale e restituzione pubblica.

Il progetto culminerà sabato 24 ottobre con uno spettacolo finale del Teatro del Fuoco presso Palazzo Branciforte, realizzato con artisti internazionali, che tradurrà in scena le storie raccolte nel corso del percorso.

Il Teatro del Fuoco, riconosciuto a livello internazionale e segnalato tra le esperienze culturali di valore da Forbes, si conferma così un progetto capace di coniugare arte, ricerca e impegno sociale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e sostenendo anche le attività educative rivolte ai bambini e ai giovani delle periferie nel bene confiscato affidato dal Comune di Palermo all’Associazione Elementi.

Il Teatro del Fuoco® International Firedancing Festival XVIII edizione “Voci della città” è ideato e prodotto da Associazione Elementi APS, sostenuto dalla Fondazione Sicilia, con il patrocinio di Federalberghi Palermo e la collaborazione di Rete Cultura Civica e Significa Palermo.

Il programma

Workshop di auto-etnografia

Condotto dal Prof. Charlie Barnao

31 luglio ore 17.00

Palazzo Branciforte

sala Dughet

Piazza Gae Aulenti 2 Palermo

Racconta la Tua Storia

Ricordi ed esperienze che meritano di essere custodite

Elementi Creativi

Via T. Natale 78e

Teatro del Fuoco KIDS

Laboratori di teatro

Elementi Creativi

Via T. Natale 78e

Workshop di mimo

dal 17 al 21 ottobre

Elementi Creativi

Via T. Natale 78e

Teatro del Fuoco show

Voci della Città

24 ottobre 2026 h.18.30

Palazzo Branciforte

Info

www.teatrodelfuoco.com

cell. 3296509941

mail: info@teatrodelfuoco.com