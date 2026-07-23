Violenta lite tra vicini di casa, 79enne impugna coltello da cucina

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo mediante una capillare serie di servizi di controllo del territorio nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, ha denunciato in stato di libertà 8 persone di età compresa tra i 21 e 79anni all’Autorità Giudiziaria.

I militari della Stazione Centro hanno deferito a piede libero due palermitani di 36 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di ricettazione in concorso poiché sorpresi a bordo di un’autovettura risultata rubata; mentre un 18enne del posto è stato deferito perché trovato in possesso di uno strumento atto ad offendere senza giustificato motivo.

A Terrasini, i Carabinieri sono intervenuti per sedare una violenta lite tra vicini, denunciando un 79enne pensionato del luogo, già censurato, per minaccia aggravata dall’uso di armi e lesioni personali dopo che lo stesso aveva aggredito un residente impugnando un coltello da cucina, successivamente disarmato e sequestrato.

Tre uomini di 40, 24 e 21 anni (i primi due palermitani e il terzo della provincia, tutti già noti alle forze dell’ordine) sono stati sorpresi alla guida di veicoli sprovvisti della patente poiché mai conseguita, configurando la reiterazione della guida senza patente nel biennio; mentre un 35enne palermitano è stato segnalato per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso a seguito dell’esibizione di documentazione non conforme