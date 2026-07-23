Cronaca

Incidente stradale a Triscina, morto un 17enne: tre feriti

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un impatto tra due mezzi a due ruote si è rivelato fatale nella notte per un giovanissimo di Castelvetrano. Pietro Fiordaliso, appena diciassettenne, ha perso la vita in via del Mediterraneo, nella frazione balneare di Triscina, dopo lo scontro tra lo scooter che stava conducendo e una motocicletta di 125 cc. Per lui, arrivato sul posto in gravissime condizioni, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nel violento urto, avvenuto all’altezza della strada provinciale 89, sono rimasti coinvolti altri tre ragazzi, tutti trasportati in ospedale in condizioni serie. La sedicenne che sedeva dietro Fiordaliso è stata soccorsa in codice rosso e trasferita al nosocomio di Marsala. Ferite gravi anche per il diciannovenne alla guida della moto 125, ricoverato a Palermo, mentre il passeggero del mezzo è stato portato al “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica. Restano da chiarire le cause esatte della collisione e le modalità con cui i due veicoli si sono scontrati lungo la strada. Una serata d’estate che doveva concludersi in allegria si è trasformata in un lutto che ha colpito profondamente Castelvetrano e l’intera comunità di Triscina.

Consigliati per te

  1. Grave incidente stradale sulla SS115, tre feriti, uno grave
  2. Incidente a Terrasini, travolge un 17enne sullo scooter e scappa: è caccia al pirata della strada
  3. Incidente stradale a Buonfornello: scontro auto-moto, due feriti gravi
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Record per benzina e gasolio in Sicilia, è la regione più cara d’Italia
Economia
Incendi in provincia di Palermo, bosco Casaboli devastato: due case distrutte a Monreale
Cronaca In primo piano
ARNAS Civico, Giuseppe Ferrera nominato direttore dell’UOC di Radioterapia
Salute e Sanità
Misilmeri, rissa dopo un incidente stradale: 4 persone denunciate
Cronaca
Picchia la compagna alla testa e la lascia in fin di vita: arrestato a Misterbianco, lei è in Rianimazione
Violenta lite tra vicini di casa, 79enne impugna coltello da cucina
Cronaca