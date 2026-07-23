Incidente stradale a Triscina, morto un 17enne: tre feriti

Un impatto tra due mezzi a due ruote si è rivelato fatale nella notte per un giovanissimo di Castelvetrano. Pietro Fiordaliso, appena diciassettenne, ha perso la vita in via del Mediterraneo, nella frazione balneare di Triscina, dopo lo scontro tra lo scooter che stava conducendo e una motocicletta di 125 cc. Per lui, arrivato sul posto in gravissime condizioni, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nel violento urto, avvenuto all’altezza della strada provinciale 89, sono rimasti coinvolti altri tre ragazzi, tutti trasportati in ospedale in condizioni serie. La sedicenne che sedeva dietro Fiordaliso è stata soccorsa in codice rosso e trasferita al nosocomio di Marsala. Ferite gravi anche per il diciannovenne alla guida della moto 125, ricoverato a Palermo, mentre il passeggero del mezzo è stato portato al “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica. Restano da chiarire le cause esatte della collisione e le modalità con cui i due veicoli si sono scontrati lungo la strada. Una serata d’estate che doveva concludersi in allegria si è trasformata in un lutto che ha colpito profondamente Castelvetrano e l’intera comunità di Triscina.