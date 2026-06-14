Lite tra vicini culmina in maxi rissa, ci sono feriti

Una lite violenta tra due nuclei familiari rivali ha sconvolto il centro storico di Comiso. Al termine di un’attività investigativa, la Polizia di Stato ha denunciato dieci persone per rissa aggravata; tre dei coinvolti hanno riportato ferite e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

L’episodio ha richiesto l’intervento della Volante del Commissariato di Comiso, allertata da una segnalazione di zuffa in corso con numerosi soggetti. Considerata l’entità del gruppo coinvolto, la Sala Operativa ha inviato a supporto anche un equipaggio del Commissariato di Vittoria. Quando le pattuglie sono giunte sul posto, la rissa si era già conclusa, ma una folta assemblea di persone era ancora presente nella zona.

Vecchi rancori di vicinato all’origine della rissa

Gli accertamenti investigativi hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto: la violenta contesa sarebbe divampata per ragioni futili, riconducibili a dissidi pregressi tra le due famiglie dello stesso quartiere, già protagoniste in passato di episodi analoghi. Al termine delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a identificare tutti e dieci i partecipanti alla rissa, deferendoli all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata.