Cronaca

Tragedia nella tragedia in Sicilia, vigile del fuoco muore per un malore mentre spegne incendio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Allarme fuga di gas a Palermo

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo.

Un suo collega, colto anch’egli da malore durante l’intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ed è stata necessaria l’evacuazione di diverse famiglie.

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