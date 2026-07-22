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Inferno di caldo e incendi nel Palermitano, situazione grave a Monreale

di Gaetano Ferraro
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Palermo e provincia nella morsa del caldo, degli incendi e dei blackout. Nella notte appena trascorsa, in cui la temperatura si è attestata attorno ai 40 gradi, si sono registrati diversi incendi.

A Casaboli, a Monreale, un grave incendio è stato appiccato verso mezzanotte. Le fiamme, spinte dal forte vento di Libeccio, sono giunte fino a Villaggio Montano e ora si stanno estendendo verso Monte Caputo. Diverse squadre antincendio sono al lavoro sul posto e la situazione viene definita grave.

Un altro incendio è scoppiato stanotte a Borgo Nuovo, a Palermo. Fiamme anche a Belmonte Mezzagno. Rogo anche su Montagna Longa, a Carini.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato sulle pendici della Montagna Longa, nel territorio di Carini (PA).

Incendi segnalati anche lungo l’autostrada A19, tra Termini Imerese e Trabia.

In aggiornamento.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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