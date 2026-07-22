Inferno di caldo e incendi nel Palermitano, situazione grave a Monreale

Palermo e provincia nella morsa del caldo, degli incendi e dei blackout. Nella notte appena trascorsa, in cui la temperatura si è attestata attorno ai 40 gradi, si sono registrati diversi incendi.

A Casaboli, a Monreale, un grave incendio è stato appiccato verso mezzanotte. Le fiamme, spinte dal forte vento di Libeccio, sono giunte fino a Villaggio Montano e ora si stanno estendendo verso Monte Caputo. Diverse squadre antincendio sono al lavoro sul posto e la situazione viene definita grave.

Un altro incendio è scoppiato stanotte a Borgo Nuovo, a Palermo. Fiamme anche a Belmonte Mezzagno. Rogo anche su Montagna Longa, a Carini.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato sulle pendici della Montagna Longa, nel territorio di Carini (PA).

Incendi segnalati anche lungo l’autostrada A19, tra Termini Imerese e Trabia.

In aggiornamento.