Avrebbe appiccato fuoco alla sua auto, insegnante ricoverato a Palermo con gravissime ustioni

Un insegnante di 48 anni residente a Castrofilippo è ricoverato in prognosi riservata dopo aver subito ustioni estese in seguito a un incendio che ha coinvolto la sua auto, avvenuto nella notte nel comune agrigentino. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio si è verificato nelle ore notturne. Le fiamme avrebbero raggiunto l’uomo mentre si trovava vicino al veicolo, provocandogli ustioni su ampie parti del corpo. Ad accorgersi dell’accaduto e ad allertare i soccorsi sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno contattato il numero unico per le emergenze.

Il personale del 118, intervenuto rapidamente, ha trasportato l’insegnante al presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì. Vista la gravità delle condizioni, è stato successivamente disposto il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo, dove l’uomo si trova ora ricoverato.

Sull’accaduto sono al lavoro i militari dell’Arma, che stanno valutando diverse ipotesi sulla dinamica dei fatti senza escludere alcuna pista. Le indagini sono ancora in una fase iniziale.