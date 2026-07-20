Avrebbe appiccato maxi incendio, fermato piromane

Un nome, per ora ancora riservato, comincia a delineare i contorni dell’incendio che da una settimana tiene con il fiato sospeso Modica. Gli agenti del Commissariato di Modica avrebbero individuato il presunto responsabile del rogo che ha devastato la collina di Monserrato, minacciando da vicino le abitazioni della zona.
Le fiamme sono divampate mercoledì della scorsa settimana, alimentate nei giorni successivi anche dal vento, tanto da rendere necessario l’intervento di elicotteri e Canadair per contenerle. Solo nelle ultime ore l’incendio sembrerebbe essere sotto controllo, con le squadre a terra impegnate nelle operazioni di bonifica dell’area.
Chi è il sospettato fermato dalla polizia
Secondo quanto emerso, la persona sottoposta a fermo sarebbe un cittadino straniero di origine africana. Le indagini, coordinate dal Commissariato di Modica, restano ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’innesco e accertare eventuali responsabilità.
Resta da capire se dietro il rogo di Monserrato ci sia un gesto doloso isolato o se le indagini porteranno a un quadro più ampio: sulla vicenda si attendono ora sviluppi nelle prossime ore.
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