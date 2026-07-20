Cronaca

Avrebbe appiccato maxi incendio, fermato piromane

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un nome, per ora ancora riservato, comincia a delineare i contorni dell’incendio che da una settimana tiene con il fiato sospeso Modica. Gli agenti del Commissariato di Modica avrebbero individuato il presunto responsabile del rogo che ha devastato la collina di Monserrato, minacciando da vicino le abitazioni della zona.

Le fiamme sono divampate mercoledì della scorsa settimana, alimentate nei giorni successivi anche dal vento, tanto da rendere necessario l’intervento di elicotteri e Canadair per contenerle. Solo nelle ultime ore l’incendio sembrerebbe essere sotto controllo, con le squadre a terra impegnate nelle operazioni di bonifica dell’area.

Chi è il sospettato fermato dalla polizia

Secondo quanto emerso, la persona sottoposta a fermo sarebbe un cittadino straniero di origine africana. Le indagini, coordinate dal Commissariato di Modica, restano ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’innesco e accertare eventuali responsabilità.

Resta da capire se dietro il rogo di Monserrato ci sia un gesto doloso isolato o se le indagini porteranno a un quadro più ampio: sulla vicenda si attendono ora sviluppi nelle prossime ore.

Consigliati per te

  1. Avrebbe devastato 83 ettari: arrestato dipendente regionale piromane per incendio boschivo
  2. Tragedia in Sicilia, muore tra le fiamme di un rogo appiccato da lui stesso
  3. Incendio alla Farmacia Alcolica, in manette l’ex socio che avrebbe ordinato il rogo per vendetta
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Belmonte Mezzagno, incendio in un supermercato: intervengono sette squadre dei vigili del fuoco
Cronaca
Paura in cantiere: operaio folgorato da scarica elettrica
Cronaca
Attraversa il fuoco per salvare i suoi vitellini: eroe a 14 anni
Cronaca
C’è l’alga tossica a Vergine Maria, allerta per i bagnanti dal Comune
Cronaca
A Monreale droni in volo per beccare i piromani
Cronaca