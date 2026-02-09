Doppio dramma in Sicilia, due decessi per malore in poche ore: vittime un docente e una 70enne

Giornata drammatica a Favara, dove due persone hanno perso la vita a distanza di poche ore l’una dall’altra, entrambe stroncate da un malore improvviso. La prima vittima è un insegnante di 50 anni, originario proprio di Favara ma residente con la famiglia a Sambuca di Sicilia. L’uomo, che insegnava a Caltanissetta, durante la settimana lavorativa – dal lunedì al venerdì – alloggiava nella casa di famiglia in via Umberto, nel cuore della città dell’agnello pasquale. È stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Presenti anche i Carabinieri della tenenza locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

A poche ore di distanza, sempre a Favara, un’altra tragedia. Una donna di 70 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della sua auto. Stando a quanto ricostruito, la signora era ferma in macchina quando si è sentita male. Alcuni passanti, accortisi che qualcosa non andava, hanno dato l’allarme permettendo l’arrivo rapido dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

Due lutti che colpiscono la comunità favarese in una sola giornata, lasciando sgomento e dolore tra familiari e conoscenti.