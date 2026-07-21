Monreale, il drone rileva variazione termica al suolo, scatta il piano antincendio

Un’improvvisa variazione di temperatura rilevata dall’alto, e la macchina della sicurezza si è messa subito in moto. A Monreale, un drone termico della Protezione Civile ha intercettato ieri un aumento anomalo del calore al suolo in un’area boschiva del territorio, facendo scattare l’allerta e portando le squadre sul posto in pochi minuti.

Occhi elettronici sulle colline: il monitoraggio non si ferma mai

Da giorni il dispositivo di prevenzione comunale viaggia a pieno regime. I pattugliamenti aerei con droni hi-tech dotati di termocamere sono stati intensificati per sorvegliare senza sosta le zone boschive e le aree collinari più impervie di Monreale e dei comuni limitrofi. A terra, tutte le squadre della Protezione Civile comunale restano operative h24, pronte a muoversi in stretto coordinamento con il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco.

L’allarme scattato ieri: come ha funzionato il sistema

È stato proprio questo apparato integrato a dimostrare la sua efficacia. Durante un sorvolo di routine, il drone ha registrato un innalzamento sospetto della temperatura al suolo, attivando immediatamente il protocollo d’allarme. L’intervento tempestivo degli operatori sul terreno ha permesso di escludere sul nascere qualsiasi principio di incendio, riportando l’area alla normalità in tempi rapidissimi.

“Abbiamo schierato tutte le nostre forze per garantire un presidio capillare,” dichiarano dalla Protezione Civile comunale. “L’episodio di ieri dimostra l’efficacia della nostra strategia: l’allarme termico rilevato dal drone e la prontezza dei nostri operatori a terra ci hanno permesso di neutralizzare ogni pericolo sul nascere. Proseguiremo con i controlli ad alta intensità su tutto il territorio e sui comuni limitrofi, ricordando ai cittadini l’importanza di segnalare tempestivamente ai numeri d’emergenza ogni eventuale anomalia o attività sospetta.”

Un modello di prevenzione per l’estate che verrà

L’episodio conferma quanto la tecnologia stia diventando un alleato decisivo nella lotta agli incendi boschivi, affiancando il lavoro sul campo degli operatori. Un sistema che punta a intercettare i pericoli prima che si trasformino in emergenze, con l’invito costante ai cittadini a fare la propria parte segnalando ogni anomalia ai numeri di emergenza.