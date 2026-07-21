Cronaca

Orrore in casa a Palermo: bimbe picchiate e umiliate, arrestati i genitori

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Calci, pugni, umiliazioni quotidiane e persino aggressioni con utensili da cucina. Un vero e proprio incubo domestico quello scoperto dai Carabinieri della Stazione Palermo Oreto, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo – nei confronti di una coppia coniugi palermitani, lei 35enne e lui 47enne già noti alle forze di polizia.

​I due indagati sono ritenuti responsabili di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia ai danni delle cinque figlie minorenni.

​L’attività investigativa, condotta tra febbraio e giugno 2026 sotto il coordinamento sinergico della Procura della Repubblica Ordinaria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, è scattata in seguito a un drammatico episodio avvenuto presso l’istituto scolastico frequentato da una delle minori.

​In quell’occasione, la madre – incurante della presenza del personale scolastico e dei militari dell’Arma intervenuti sul posto – aveva insultato e minacciato pesantemente la figlia, tentando persino di aggredirla fisicamente.

​​Le indagini portate avanti dai Carabinieri hanno permesso di sollevare il velo di silenzio su una quotidianità fatta di terrore e sopraffazione. Gli inquirenti hanno ricostruito dettagliatamente ben 74 episodi di violenza fisica nei confronti delle minori che, sarebbero state colpite con schiaffi, calci e pugni; aggressioni che sarebbero state perpetrate secondo quanto ricostruito, anche con l’utilizzo di utensili da cucina.

Le minori avrebbero vissuto in un contesto familiare, intriso da un costante clima di violenza psicologica, caratterizzato da umiliazioni giornaliere, ingiurie e imprecazioni.

​L’impianto accusatorio, supportato da un solido quadro indiziario raccolto dai militari, è stato pienamente condiviso dall’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura cautelare più restrittiva per tutelare l’incolumità delle giovani vittime.

Per la coppia si sono spalancate le porte della Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo. Le cinque minorenni, finalmente sottratte a un contesto familiare altamente tossico e pericoloso, sono state messe in sicurezza e affidate a una comunità protetta, dove riceveranno il necessario supporto psicologico e assistenziale.

Consigliati per te

  1. Rissa choc tra due donne, si sono picchiate al terminal dei bus
  2. Terrore a Palermo, ex militare si barrica in casa e tiene i genitori prigionieri: potrebbe averli uccisi
  3. Palermo, ex militare si barrica in casa con i genitori: liberati nella notte grazie a carabinieri e vigili del fuoco
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

70enne in escursione a Monte Cofano colto da grave malore per il caldo, recuperato in elicottero
Cronaca
Caldo asfissiante in Sicilia, toccati i 46 gradi: domani calo delle temperature
Meteo
Paura sulla Palermo-Sciacca: Audi Tt contro moto, un ferito
Cronaca
Usura all'ombra di Cosa nostra, 10 arresti nel Palermitano (VIDEO)
Colpo alla Nuova Cupola di cosa nostra, arrivano le condanne
Cronaca
Favara, Terna al lavoro per l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica
Comunicati stampa