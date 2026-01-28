Meteo Sicilia, il maltempo non dà tregua: allerta gialla e venti di burrasca in arrivo

Non c’è spazio per i messaggi di tregua nel meteo dell’Isola. Dopo il passaggio della prima perturbazione atlantica, la Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, valido fino alla mezzanotte di domani, giovedì 29 gennaio 2026. Sotto i riflettori c’è soprattutto la Sicilia settentrionale, Palermo inclusa, dove sono attesi rovesci e temporali di moderata intensità.

La breve pausa soleggiata delle ultime ore sta per essere interrotta da un secondo fronte perturbato, ancora più energico, previsto in entrata già dalla serata di oggi. Si apre così un lungo corridoio atlantico che convoglierà una serie di perturbazioni a catena sul Mediterraneo.

L’attenzione è massima soprattutto per quanto riguarda le condizioni marine e i venti. Dalla serata, le correnti da Ovest-Sud-Ovest rinforzeranno fino a raggiungere intensità di burrasca forte, con raffiche che potrebbero toccare i livelli di fortunale. Il Tirreno e lo Stretto di Sicilia risulteranno proibitivi per la navigazione, con onde al largo che potrebbero superare i 5-6 metri d’altezza e mareggiate intense lungo le coste esposte. Gli esperti rassicurano però su un punto: per quanto violenta, questa ondata non dovrebbe raggiungere la distruttività della recente tempesta Harry.