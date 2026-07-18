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Stagnone Kite Games 2026: tra i testimonial il campione del mondo 2022 Gianmaria Coccoluto

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

È di ottimo auspicio per gli Stagnone Kite Games 2026 la presenza, in qualità di testimonial, del campione del mondo freestyle 2022 e sei volte campione d’Italia, Gianmaria Coccoluto. Il contributo dell’atleta, consacrato uno dei rider italiani più forti nella disciplina freestyle e riferimento dei giovani che vedono nello Stagnone uno degli spot ideali per il kitesurf, dà ancora più prestigio alla manifestazione, che dal 22 al 26 luglio 2026 ospiterà la 4ª Tappa del Campionato Italiano Freestyle e 4ª Tappa del Campionato Italiano Big Air.

“La presenza delle eccellenze italiane del kitesurf – dichiarano Antonio Gaudini, Presidente dell’Associazione Kitesurf Italiana, e Massimo Finocchiaro, de Le vie del vento, organizzatori della manifestazione- accresce ancora di più la visibilità e l’autorevolezza degli Stagnone Kite Games, oltre a sottolineare l’attrattiva dello Stagnone per i rider di questa disciplina sportiva. Crediamo sempre più che il sogno di portare qui i mondiali possa realizzarsi concretamente, e stiamo puntando su quelli del 2027- 2028”.

La partecipazione di Coccoluto assume inoltre un significato particolare per l’Associazione Kitesurf Italiana: il campione è infatti cresciuto sportivamente nella “scuderia” dell’associazione fin dal 2012, anno in cui ha iniziato il suo percorso agonistico, diventando negli anni uno dei più importanti interpreti del freestyle a livello nazionale e internazionale.

“Saranno cinque giorni di gare spettacolari- commenta Gianmaria Coccoluto, terracinese che a Marsala si è trasferito spinto dall’amore per questo sport- che vedranno sfidarsi nelle acque dello Stagnone 53 tra i migliori rider italiani, giovani talenti e atleti di alto livello. Si confronteranno per il titolo, in una finale che promette livello, pressione agonistica e grande spettacolo”.

Gli organizzatori tengono inoltre a ricordare che Coccoluto ha iniziato la sua carriera di atleta proprio dalla Scuderia dell’Associazione Kitesurf Italiana nel 2012.
All’evento accorreranno inoltre tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo. L’evento è aperto al pubblico. Oltre alla gara agonistica, sono previsti anche momenti di incontro su lifestyle e promozione della laguna, un programma dedicato alla community, agli atleti, agli sponsor.

Stagnone Kite Games 2026 è organizzata dall’Associazione Kitesurf Italiana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e Classe Kiteboard in Italia, in partnership con Le Vie del Vento, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comune di Marsala e di Airgest, sponsor Zicaffé e MoleCola.

“Crediamo nella possibilità di creare valore condiviso attraverso progetti capaci di unire generazioni, passioni e territori, mettendo al centro giovani, sport e sostenibilità- racconta Francesco Bianco, co-founder di MoleCola, azienda di Torino che, scegliendo di sostenere l’evento, avalla il valore nazionale della manifestazione- Per questo abbiamo scelto di essere al fianco di STAGNONE KITE GAMES 2026 come sponsor: perché rappresenta perfettamente questa energia, fatta di talento, innovazione, rispetto e voglia di andare oltre”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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